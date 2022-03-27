الدفاع الروسية: دمرنا قاعدة وقود للجيش الأوكراني

على وقع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تدمير قاعدة وقود للجيش الأوكراني بواسطة أسلحة جوية بعيدة المدى بالقرب من مدينة لفوف في غرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية الأحد، "استهدفنا بصواريخ مجنحة مصنعا يقوم بصيانة أنظمة مضادة للطيران من طراز Tor وS-125، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.".

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كما أضاف "قصفنا مستودعات للجيش الأوكراني غرب البلاد"، مبيناً أن الطيران الحربي استهدف 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

وذكر المتحدث أنه تم أيضا تدمير مستودع صواريخ لمنظومات S-300 وBuk المضادة للطائرات في بلدة بليسيتسكوي قرب كييف، وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وخلال اليوم الماضي، استهدفت الضربات الجوية الروسية 67 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بينها مركزان للقيادة، وثلاثة مستودعات ميدانية للأسلحة والذخيرة، و11 نقطة محصنة للوحدات الأوكرانية، و20 موقع تمركز للمعدات العسكرية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 18 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية.

وبلغ إجمالي الأهداف الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بدء العملية، 289 طائرة مسيرة، و1656 دبابة مدرعة، و169 راجمة صواريخ، و684 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و1503 قطع من المركبات العسكرية الخاصة، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.