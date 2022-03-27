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بالخرائط.. هكذا تنتشر قوات الناتو في دول أوروبا الشرقية

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خريطة توضح انتشار وقات الناتو في شرق أوروبا (الناتو)
خريطة توضح انتشار قوات الناتو في شرق أوروبا (الناتو)
روسيا و أوكرانيا

بالخرائط.. هكذا تنتشر قوات الناتو في دول أوروبا الشرقية

دبي - العربية.نت

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منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية زاد حلف شمال الأطلسي (الناتو) من عديد قواته في دول أوروبا الشرقية، حيث أعلن أنه سيضاعف عدد الدول التي تتواجد فيها قواته القتالية إلى ثمانية.

فقد أشار قرار تعزيز وجودها في المنطقة إلى مخاوف متزايدة بشأن كيفية استجابة روسيا للعقوبات الدبلوماسية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها خلال اجتياحها لأوكرانيا الذي استمر لمدة شهر.

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بولندا

وانضمت مجموعات القتال الجديدة التابعة للناتو في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا إلى قوات مماثلة في دول البلطيق وبولندا، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

إلى ذلك، تقع أكثر من ربع القوات الخاضعة للقيادة المباشرة للناتو في بولندا، التي تشترك في جزء كبير من حدودها مع أوكرانيا.

خريطة توضح توزيع قوات الناتو في أوروبا الشرقية (موقع الناتو)
خريطة توضح توزيع قوات الناتو في أوروبا الشرقية (موقع الناتو)

وهناك 120 ألف جندي إضافي من الجيش البولندي على أهبة الاستعداد، وهي أكثر نسبة من أي بلد مضيف في الحلف.

دول البلطيق

فيما أوضحت خريطة نشرتها الصحيفة، وجود 9 آلاف جندي في إستونيا، وكذلك نفس العدد تقريباً في لاتفيا، أما ليتوانيا فتضم أكثر من 20 ألف مقاتل.

في المقابل، وعلى الحدود الغربية لأوكرانيا، هناك 15100 جندي للناتو في سلوفاكيا، و24800 في المجر، و79300 في رومانيا، و26900 في بلغاريا.

دبابة تحمل علم الناتو (شترستوك)
دبابة تحمل علم الناتو (شترستوك)

يشار إلى أن عضوية الحلف أصبحت تحت دائرة الضوء بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا ورفض الرئيس فلاديمير بوتين سعي كييف للانضمام إلى الحلف الغربي على اعتبار أنه يهدد أمن بلاده.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، كررت موسكو أكثر من مرة أنها لن تقبل بأي تهديد على حدودها الغربية، متمسكة بشرعية مطالبها الكامنة في جعل أوكرانيا بلدا محايدا، بما يطمئن مخاوفها.

الدول الأعضاء

ويتكون الحلف من 30 دولة الآن ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل، لكنه عندما تأسس عام 1949 كان يشمل 12 دولة فقط، هي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال.

وفي عام 1952 انضمت اليونان وتركيا، وفي عام 1955 انضمت ألمانيا الغربية إلى الحلف، وبعدها إسبانيا عام 1982، ليصبح عدد المنضمين للحلف 16 دولة.

لكن بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار حلف وارسو، بدأت دول شرق أوروبا التي كانت جزءاً من الحلف الشيوعي السابق في الانضمام للناتو، إذ انضمت بولندا والمجر والتشيك عام 1999.

كذلك انضمت رومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبلغاريا عام 2004، وهو العام نفسه الذي شهد انضمام دول البلطيق الثلاث التي احتلها الاتحاد السوفياتي في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

ثم انضمت ألبانيا وكرواتيا عام 2009، وجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو) عام 2017، وكانت جمهورية شمال مقدونيا هي الدولة الثلاثين والأخيرة التي تنضم للناتو عام 2020.

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