جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف.. وتضارب بالموعد

يلتقي وفدان روسي وأوكراني اعتبارا من الاثنين في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن أحد المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا، الأحد.

وقال دافيد أراخاميا على صفحته على فيسبوك "خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 آذار/مارس".

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جولة تفاوض بموعد مختلف

كذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه أشار إلى يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار إلى أن المفاوضات "تراوح مكانها" في شأن البنود الرئيسية، لكن "في ما يتعلق بالنقاط الثانوية فإن المواقف تتلاقى".

اتفاق مفصل

كما أضاف أن موسكو تشدد على توقيع "اتفاق مفصل" يأخذ شروط الحياد ونزع السلاح و"اجتثاث النازية" من أوكرانيا في الاعتبار، اضافة الى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم واستقلال "الجمهوريتين" الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس.

يذكر أن جولة مماثلة جرت في العاشر من آذار/مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي الى تقدم ملموس.

ومذاك، استمرت المفاوضات عبر تقنية الفيديو ووصفها الجانبان بأنها "صعبة".