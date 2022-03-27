كييف: الروس يستخدمون بشكل متزايد الدرون لكننا بالمرصاد

فيما تتواصل المعارك بين الروس والأوكرانيين لليوم الـ 32 من العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على أراضي أوكرانيا، شددت القوات الأوكرانية على أنها صامدة.

وأعلنت القوات الجوية أن القوات الروسية باتت تستخدم بشكل متزايد المسيرات من مختلف الأنواع، إلا أنها أكدت في الوقت عينه أن الدفاعات تتصدى لها.

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كما أوضحت في بيان أنها دمرت أمس مقاتلة روسية و12 مسيرة من أنواع مختلفة وتصدت لـ5 صواريخ كروز، مضيفة أن القوات الروسية أطلقت أمس 6 صواريخ على لفيف.

إلى ذلك، أشارت إلى تدمير 8 دبابات و8 مدرعات و3 مركبات روسية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

"ماذا ينتظرون؟"

أتى ذلك، بعدما جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر مساء أمس السبت، دعوة الدول الغربية إلى دعم بلاده بمزيد من السلاح، قائلا في أحدث فيديو له "يجب ألا نحمي أوكرانيا فحسب، بل دول أوروبا الشرقية الأخرى أيضًا المهددة بغزو روسي"، وفق تعبيره.

كما تساءل "ماذا يفعل حلف شمال الأطلسي؟ هل تقوده روسيا؟ ماذا ينتظرون؟"، في إشارة إلى التحرك الفاعل لصد العملية الروسية.

يذكر أن السلطات الأوكرانية دأبت منذ أسابيع عدة على مطالبة الناتو بفرض حظر طيران فوق البلاد، فضلا عن تزويد كييف بمقاتلات فاعلة لمواجهة الطيران الروسي المتفوق.

إلا أن تلك الدعوات الحثيثة جوبهت بتردد غربي، خوفا من توسع الصراع، واحتمال اشتعال حرب عالمية ثالثة بين موسكو والغرب، لاسيما دول الحلف، التي استنفرت دفاعا عن كييف، داعمة إياها بالأسلحة والمساعدات الإنسانية، لردع القوات الروسية.

كما فرضت آلاف العقوبات على روسيا، شملت قطاعات عدة، فضلا عن سياسيين وأثرياء بالمئات.