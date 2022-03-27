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مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان: لن تنافس مجددا إذا خسرت

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مارين لوبان
مارين لوبان

مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان: لن تنافس مجددا إذا خسرت

لوبان: من الانتحار السماح لروسيا بالتحالف مع الصين على المدى الطويل

باريس - رويترز

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ألمحت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، اليوم الأحد، إلى أن محاولتها الثالثة للوصول إلى قصر الإليزية ربما تكون الأخيرة إذا لم تكلل بالنجاح، وذلك في حديث أدلت به لصحيفة جورنال دو ديماتش الأسبوعية الفرنسية.

وقالت لوبان التي خاضت الانتخابات في 2012 ووصلت لجولة الإعادة في 2017 لكنها انهزمت أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه في حال هزيمتها ستبحث عن دور تكون فيه أكثر فائدة.

مارين لوبان
مارين لوبان

وأضافت "في هذه الحالة (الخسارة) لا أعتقد أنني سأترشح (مرة أخرى) لكنني سأستمر في القيام بما أفعله منذ سنوات وهو الدفاع عن الشعب الفرنسي. لا أعرف من أي منصب ولكن سيكون المنصب الذي أكون فيه أكثر فاعلية".

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ودافعت لوبان عن تعاملاتها السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي جعلتها عرضة للانتقادات منذ غزو روسيا لأوكرانيا مستشهدة بالعلاقات التي أقامها رؤساء فرنسيون في السابق معه.

وأضافت "أعاد فلاديمير بوتين ترسيخ القوة الروسية بعد 70 عاما من الإرهاب السوفيتي وسيكون من الانتحار السماح لروسيا بالتحالف مع الصين على المدى الطويل".

وتشير استطلاعات الرأي مرة أخرى إلى أن ماكرون ولوبان قد يتأهلان إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات المقررة هذا العام ومن المرجح فوز ماكرون في نهاية المطاف.

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