يشرعن الممرات لموسكو.. مناشدة من أوكرانيا للصليب الأحمر

طلبت أوكرانيا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدم المضي قدما في الخطط الرامية لفتح مكتب لها في مدينة روستوف أون دون الروسية، قائلة إن ذلك سيضفي الشرعية على "الممرات الإنسانية" لموسكو، واختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قسرا.

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير كان قد قال يوم الخميس بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الجيشين الروسي والأوكراني قبل إجلاء المدنيين بشكل ملائم من أوكرانيا التي عصفت بها الحرب.

مادة اعلانية

وذكرت وسائل إعلام روسية أن ماورير طلب من روسيا تسهيل افتتاح مكتب للصليب الأحمر في روستوف أون دون، وفق ما نقلت رويترز.

إلى هذا، ناشد ميخائيلو رادوتسكي، رئيس لجنة الصحة العامة بالبرلمان الأوكراني، الصليب الأحمر التراجع عن خططه.

وقال في بيان إن لجنة الصحة العامة "تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى عدم إضفاء الشرعية على الممرات الإنسانية على أراضي الاتحاد الروسي، وكذلك عدم دعم اختطاف الأوكرانيين وترحيلهم قسرا".

يشار إلى أن روستوف أون دون هي أكبر مدينة روسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا والعاصمة الإدارية لمنطقة روستوف التي استخدمتها روسيا في إقامة مخيمات مؤقتة للأشخاص الذين يتم نقلهم خارج منطقة الحرب.

وتتهم أوكرانيا روسيا بترحيل آلاف الأشخاص قسرا منذ بدء الحرب منهم نحو 15 ألف مدني من مدينة ماريوبول المحاصرة.