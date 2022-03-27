"رجاء نحتاج إلى الدعم".. أوكرانيا تشكو تراجع المساعدات
في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية مع تواصل العمليات العسكرية للشهر الثاني، قال أوليكسي لاريمينكو، نائب وزير الصحة الأوكراني، اليوم الأحد، إن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى بلاده بدأت تتناقص على الرغم من تواصل القصف الروسي بلا هوادة.
وأضاف لاريمينكو، أثناء تفقده مستودعا للبضائع قرب مطار شوبان في العاصمة البولندية وارسو خلال إيصال معدات طبية من خلال جمعية (ديركت ريليف) الخيرية، إنه ممتن للمجتمع الدولي لما قدمه من مساعدات حتى الآن.
مساعدات طبية
فيما تشمل الشحنة المتجهة إلى أوكرانيا أسرة معدنية وأجهزة لمرضى الأزمات التنفسية ومكثفات أوكسجين.
لكن لاريمينكو أضاف أن هناك حاجة ماسة للمزيد من الدعم، ودعا منظمات إغاثة أخرى لإرسال المساعدات.
لا تنتظروا أسابيع
وقال لرويترز "ما نشهده على مدى الأسبوع الماضي هو تناقص في مستوى الدعم الإنساني قليلا. نأمل أن يكون ذلك مجرد توقف مؤقت للعثور على موارد جديدة، لأن الهجوم الروسي يتزايد وهم يقصفون المدنيين".
وأضاف "ما نطلبه، إذا كانت لديكم القدرة على المساعدة، قدموها الآن رجاء. لا تنتظروا لأسابيع أو أشهر لأننا نحتاج الدعم الآن".
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