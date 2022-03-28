البنتاغون: قوات روسيا بوضع دفاعي حول كييف.. ولا تتقدم

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تأخذ مواقع دفاعية حول العاصمة الأوكرانية كييف ولا تتقدم، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية متماسكة داخل ماريوبول رغم الحصار الروسي.

وأشار إلى أن روسيا تركز جهدها العسكري على منطقة دونباس، مؤكدا مواصلة إمداد القوات الأوكرانية بالمساعدات العسكرية.

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لا تأكيد حول وضع إربين

كما أشار إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم الدفاعات الجوية بشكل جيد، لافتا إلى أنه لا تأكيد أن إربين عادت لسيطرة الجيش الأوكراني.

أما عن ماريوبول المحاصرة، فقال إن المدينة تتعرض لقصف روسي عنيف جوا وبالصواريخ، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية متماسكة داخل ماريوبول رغم الحصار.

مقتل 5 آلاف في ماريوبول

في الأثناء، قالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة حاليا بملف الممرات الإنسانية تيتيانا لوماكينا "دُفن حوالي 5000 شخص لكن عمليات الدفن توقّفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل"، مضيفة أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص.

وكانت السلطات الأوكرانية قد جددت التحذير من أوضاع كارثية في مدينة ماريوبل جنوب شرق البلاد. فقد أكد فاديم بويتشنكو رئيس بلدية المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف، أمس الاثنين أنها باتت على شفا كارثة إنسانية، مطالبا بإجلاء سكانها بالكامل.

تحت الحصار

كما أضاف أن حوالي 160 ألف مدني محاصرون في المدينة بدون كهرباء. وقال إن 26 حافلة كانت تنتظر إجلاء المدنيين لكن القوات الروسية لم توافق على منحهم ممرا آمنا"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك اتهم موسكو بالمماطلة، وقال "روسيا الاتحادية تلعب معنا".

مكافحة من أجل البقاء

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في وقت سابق على تويتر أن سكان المدينة التي تتعرض للقصف منذ أسابيع "يكافحون من أجل البقاء، الوضع الإنساني كارثي". واتهمت الروس بتدمير المدينة وتحويلها إلى غبار.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، شكلت ماريوبول التي تطل على بحر آزوف، هدفاً استراتيجياً لموسكو، لاسيما أن الاستيلاء عليها سيتيح، ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، جنوب أوكرانيا.