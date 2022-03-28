الجيش الأوكراني: الروس يحاولون اختراق جبهات بمحيط كييف

مع دخول القتال يومه الـ 33، حذرت كييف من محاولات روسية لاختراق جبهات بمحيط العاصمة الأوكرانية.

وأوضحت هيئة الأركان، اليوم الاثنين، أن روسيا تحاول اختراق خط الدفاع من الجهة الشمالية الغربية ومن الجهة الشرقية لكييف.

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إلا أنها أكدت في الوقت عينه أن القوات الأوكرانية مستمرة في ردع الروس بمحيط العاصمة.

العمليات الدفاعية مستمرة

وقالت في بيان نشرته على فيسبوك إن العمليات الدفاعية مستمرة بالاتجاهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

كما أعلنت أنها صدت 5 هجمات للقوات الروسية في اتجاه دونيتسك ولوغانسك (شرق البلاد).

كذلك، أشارت إلى أن القوات الأوكرانية ركزت جهودها على تنظيم عملياتها الدفاعية في كل من كريفي ريه وزابوروجيا وميكولايف.

إلى ذلك، أعلنت إسقاط 4 مقاتلات ومروحية وطائرتين مسيرتين وصاروخي كروز تابعين للقوات الروسية أمس الأحد، فضلاً عن تدمير 5 دبابات ومدرعة روسية.

تغير في عمل القوات الروسية

يشار إلى أن معظم الجبهات كانت شهدت خلال الساعات الماضية هدوءا نسبيا، باستثناء بعض المناطق جنوب وشرق البلاد.

فيما ترابض القوات الروسية في محيط كييف منذ أسابيع عدة، دون أي تقدم.

في حين رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف كان حذر مساء أمس في بيان على "فيسبوك" باحتمال حصول تغيير في عمل القوات الروسية قريباً، وتركيزها على جنوب وشرق البلاد، لافتا إلى حرب شوارع قد تندلع قريبا.

يذكر أنه منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، موعد انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، لم يتمكن الروس من السيطرة على مدن كبرى في البلاد، باستثناء المناطق الشرقية التي تخضع أصلا لسيطرة قوات موالية لموسكو.

إلا أن القتال بات يشتد على مدينة ماريوبول الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف، بعد أن طوقتها القوات الروسية من عدة جهات، ساعية بكل جهد للسيطرة عليها، بهدف مد جسر يصل الجنوب بدونباس (شرقا).