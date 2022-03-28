روسيا: ضربنا 36 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطنا 19 مسيّرة

في اليوم الـ33 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت 5 طائرات حربية و19 طائرة مسيّرة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان الاثنين أنه تم إسقاط 4 قاذفات أوكرانية من طراز "سو-24" في الجو فوق مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، ومقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من كراماتورسك في دونباس.

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كما أسقطت القوات الروسية 5 صواريخ أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" أوكرانية بالقرب من مطار في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وبين الأهداف التي دمرها الطيران وقوات الصواريخ الروسية خلال اليوم الماضي راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات.

تدمير 1713 دبابة

كذلك أضافت أن القوات الروسية دمرت ما مجموعه 308 طائرات بدون طيار و1713 دبابة و170 راجمة صواريخ أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وكشفت أيضاً أن مجموعة من القوات الروسية توغلت في عمق كيلومترين في دفاعات اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ووصلت إلى الضواحي الجنوبية لبلدة نوفوسيلوفكا في دونيتسك.

كما تقدمت وحدات تابعة لقوات لوغانسك خلال هجومها لمسافة 5 كيلومترات، وسيطرت على بلدتي إيفانوفكا ونوفوسادوفويه ووصلت إلى خط تيرني على الحدود مع دونيتسك، حسب البيان.

أسلحة خفيفة ومعدات دفاع

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الفائت، لم تتمكن القوات الروسية حتى الآن من السيطرة على أي مدينة أوكرانية "كبيرة"، في حين توقعت كييف أن تستأنف الهجمات الروسية بشراسة خلال الأيام المقبلة على جبهات مختلفة.

ودفعت تلك العملية الغرب لا سيما دول الناتو إلى الاستنفار في صف واحد، كما رفعت حدة التوتر الأمني بين الروس والغرب.

كذلك، حثت الدول الغربية على إغداق الأسلحة على كييف، فقد أرسلت حتى الآن صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومعدات دفاع، غير أنها لم تقدم أي أسلحة ثقيلة أو طائرات، خوفاً من توسع الصراع بما لا تحمد عقباه.