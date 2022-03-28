عنصر سابق في KGB عن بوتين : تهابه المخابرات!

مع دخول العملية العسكرية الروسية شهرها الثاني، كشف عنصر سابق بالمخابرات الروسية (كي جي بي) أنه محبط بشأن مسار الحرب وقدرة المقاومة الأوكرانية على صد الهجوم الروسي.

ورأى جاك بارسكي في حديث لبرنامج "Fox & Friends Weekend"، الذي يعرض على قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أنه "من المستحيل أن تكون المخابرات الروسية لا تعرف بالتفصيل ما الذي ستواجهه روسيا"، في إشارة إلى المقاومة التي واجهتها من الأوكران على الأرض.

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كما قال "إما أنهم كانوا خائفين من إخبار بوتين أو فعلوا ذلك، لكنه تجاهلها"، لافتاً إلى أن "الأمر قد يكون مزيجاً من الاثنين". وتابع أن "فلاديمير بوتين له تاريخ حول ذلك إذ يعتقد أنه أذكى رجل في الغرفة".

"روسيا الكبرى"

إلى ذلك، تحدث بارسكي أيضاً عن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع روسيا وجادل بأن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما كانت ساذجة، بشكل خاص في التفكير في أنها يمكن أن تلعب دوراً "لطيفاً" مع بوتين.

وحذر: "نحن كدولة لم نعر اهتماماً كافياً لما كان بوتين يخطط له منذ فترة طويلة". وأضاف "إنه يريد إنشاء روسيا الكبرى بالطريقة التي بدأت بها من قبل".

كما أضاف قائلا "لقد صرح علناً أنه لا يعتبر أوكرانيا دولة ذات سيادة، ويجب أن تتحد أوكرانيا وروسيا".

يأتي تحذير باركسي في الوقت الذي اضطر فيه البيت الأبيض لتوضيح التصريحات التي أدلى بها الرئيس جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في روسيا، على رغم أن بايدن قال إن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية بدأت في 24 فبراير الماضي، بعد أيام من اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا هما دونيتسك ولوغانسك.

وذكرت تقارير غربية أن العملية الروسية تواجه مقاومة غير متوقعة من القوات الأوكرانية أدت إلى تباطؤ العملية وتحقيق أهدافها، إلا أن الجانب الروسي شدد على أن الخطة تسير كما ينبغي وستنتهي حين تحقيق الأهداف المرجوة منها.