غوتيريش: نسعى إلى "وقف نار إنساني" في أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى أن المنظمة الدولية تسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني بين موسكو وكييف، فيما ترتفع حصيلة قتلى الحرب بينهما.

وقال لصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إنه طلب من مساعده للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس "البحث فورًا مع الأطراف المعنية في الاتفاقات المحتملة والترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا".

مادة اعلانية

كما أشار إلى أن غريفيثس سيعود من كابول حيث يتواجد حاليًا، لافتًا إلى أنه "يأمل بأن يتمكن (غريفيثس) من الذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن".

تشريد عشرات الملايين

وأضاف أنه منذ بداية الحرب قبل شهر، أدت الحرب إلى خسارة لا معنى لها لآلاف الأرواح "وتشريد عشرة ملايين شخص من النساء ومن الأطفال بشكل أساسي والتدمير المنهجي لبنى تحتية حيوية" في أوكرانيا، مشددا على أنه "يجب أن يتوقف ذلك".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.