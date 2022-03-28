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لا عمل لغير الملتحين.. طالبان تضرب مجدداً

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عناصر من طالبان (أ ب)
عناصر من طالبان (أ ب)

لا عمل لغير الملتحين.. طالبان تضرب مجدداً

دبي - العربية.نت

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بعد أيام قليلة فقط من قرارها إغلاق مدارس البنات، ها هي طالبان تضرب مجدداً وتضع شروطاً لمن يريد العمل في الدوائر الحكومية.

فقد كشف مصدر أن ما يطلق عليها وزارة الآداب العامة التابعة لإدارة طالبان قامت اليوم الاثنين بدوريات في مداخل جميع المكاتب الحكومية للتأكد من إطلاق الموظفين لحاهم والتزامهم بالزي الرسمي، وفق وكالة "رويترز".

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وأكدت ثلاثة مصادر أن عناصر من هيئة متشددة تابعة للحركة أمروا جميع الموظفين الحكوميين بعدم حلاقة لحاهم وارتداء لباس محلي مكون من قميص طويل وفضفاض وسروال وعمامة.

تهديد بالفصل

كذلك، أضافت المصادر أنه تم إبلاغ الموظفين بأنهم من الآن فصاعداً لن يتمكنوا من دخول المكاتب وسيتم فصلهم من وظائفهم في نهاية الأمر إذا لم يلتزموا بالزي الرسمي.

يشار إلى أن الحركة المتشددة أصدرت توجيهات إلى الحلاقين بمقاطعة هلمند جنوب البلاد في سبتمبر 2021، يمنع قص اللحى، أو حتى وضع الموسيقى في المحال أثناء العمل.

عناصر طالبان
عناصر طالبان

يأتي هذا التعميم ليضاف إلى سلسلة إجراءات اتخذتها وفرضتها الحركة مؤخرا، أعادت إحياء شبح الماضي يوم حكمت طالبان البلاد في حقبة التسعينيات، فارضة قبضة من حديد على الأفغان، ومنفذة قوانينها المتطرفة.

يذكر أن تلك الإجراءات تزيد من مخاوف المجتمع الدولي الذي أكد أكثر من مرة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمرأة في البلاد، من ضمن حزمة شروط موضوع للاعتراف بالحركة والتعامل معها رسميا.

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