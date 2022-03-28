لمساعدة أوكرانيا ودعم الناتو.. أميركا تخصص 6,9 مليار دولار

خصّصت الولايات المتحدة 6,9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي ولدعم دول حلف الناتو، بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن اليوم الاثنين.

ويعد التمويل الأخير ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا الشهر الماضي وستستخدم "لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأميركية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة الهجوم الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

مادة اعلانية

كما يخصص مشروع الموازنة نحو مليار دولار لوزارتي الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "لمواجهة التأثير الروسي الضار وللإيفاء بالاحتياجات الجديدة المرتبطة بالأمن والطاقة وقضايا الأمن الإلكتروني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد الكلّي وصمود المجتمع المدني".

كذلك أدرجت الأموال في مشروع الموازنة الذي قدمه بايدن للعام 2023، والذي يوفر التمويل لأولويات الإدارة للعام المذكور ويُعد قابلاً للتعديل فيما يتعين إقراره من الكونغرس، حيث يهيمن الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ بفارق ضئيل عن الحزب الجمهوري.

طائرات للبحرية وعسكريون

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم أنها سترسل 6 طائرات للبحرية إلى ألمانيا، بالإضافة إلى حوالي 240 عسكرياً للمساعدة في دعمها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الطائرات الإضافية التي سيتم إرسالها في وقت لاحق اليوم ليست رداً على عمل روسي محدد، وستدعم استعداد حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن واشنطن زادت مساعداتها لأوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، بما في ذلك عبر تقديم مساعدة أمنية ومعدات جديدة بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار أعلن عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.