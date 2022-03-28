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40 ألف شخص فروا من أوكرانيا.. خلال 24 ساعة

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مشاهد جديدة لتدفق اللاجئين الأوكرانيين نحو بولندا
تدفق اللاجئين الأوكرانيين نحو بولندا
روسيا و أوكرانيا

40 ألف شخص فروا من أوكرانيا.. خلال 24 ساعة

العربية.نت - وكالات

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مع مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مازالت أعداد كبيرة تهرب من المعارك إلى دول الجوار أو داخلياً إلى المدن الأكثر هدوءاً بحثاً عن ملاذ آمن.

فقد فر أكثر من 40 ألف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الذين حاولوا النجاة من القتال منذ بدء الحرب إلى 3.9 مليون.

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وانخفض عدد عابري الحدود بشكل واضح منذ 22 آذار/مارس، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

ربع السكان فروا

ويعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يزيد عن ربع عدد السكان، فروا من ديارهم، وعبر بعضهم الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة، فيما تقدر الأمم المتحدة أن نحو 6.5 مليون نزحوا في الداخل.

بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن بين الفارّين أكثر من 1,5 مليون طفل.

تدفق اللاجئين الأوكرايين نحو حدود بولندا
تدفق اللاجئين الأوكرايين نحو حدود بولندا

بولندا استقبلت العدد الأكبر

وتستضيف بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا منذ بدء الحرب، أي حوالي 6 من كل عشرة لاجئين.

فيما أشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن 595,868 شخصاً لجأوا إلى رومانيا، بحسب آخر تعداد في 27 آذار/مارس. ويقرر العديد من اللاجئين متابعة طريقهم.

واستقبلت مولدوفيا 383,627 لاجئا، وفقا لإحصاءات مفوضية اللاجئين، بينما حوالي 354,041 أوكرانياً دخلوا المجر، بحلول 27 مارس/آذار. وتضم البلاد خمسة مراكز حدودية مع أوكرانيا.

يأتي هذا فيما تستمر العمليات العسكرية منذ 24 فبراير الماضي، وسط تحذيرات دولية من أن يطول الصراع، لاسيما في ظل تمسك موسكو بشروطها لوقف الحرب، وفي مقدمتها تجريد كييف من سلاحها النوعي، ووقف مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو، ما يرفضه حتى الساعة الغرب، الذي فرض حزمة واسعة ومؤلمة من العقوبات على الروس خلال الفترة الماضية.

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