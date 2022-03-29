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أوكرانيا: استعدنا السيطرة على ضاحية إيربين التابعة لكييف

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دمار في إيربين شمال غرب كييف - رويترز
دمار في ضواحي كييف - رويترز
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: استعدنا السيطرة على ضاحية إيربين التابعة لكييف

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي الاثنين أن القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على إيربين، إحدى ضواحي كييف.

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وقال في تصريحات متلفزة "في الحقيقة، يجري التالي بالتوازي: القوات المسلّحة تتقدّم والشرطة تتقدّم ويجري فورا تمشيط الشوارع بشكل كامل.. لذلك، فإن المدينة تحرّرت الآن، لكن ما زال التواجد فيها خطيرا".

وأعلن رئيس بلدية إربين أولكسندر ماركوشين في وقت سابق الاثنين عبر قناته في تلغرام أن الجنود الروس دفعوا للانسحاب من البلدة الواقعة عند مدخل كييف من الجهة الشمالية الغربية.

وأعيد الاثنين فتح نقطة التفتيش الرئيسية على الطريق إلى إيربين من أطراف كييف بعد أسبوعين من إغلاقه أمام الصحافيين في أعقاب مقتل صحافي أميركي.

من ضواحي كييف يوم 12 مارس (فرانس برس)
من ضواحي كييف يوم 12 مارس (فرانس برس)

لكن القتال ما زال متواصلا فيما سمع دوي انفجار 20 قذيفة بشكل متتال في الغابة حيث يمر الطريق البالغ طوله ستة كيلومترات، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.

يشار إلى أن موسكو كانت أوفدت قبل أسابيع أرتالاً من الآليات والدبابات إلى محيط العاصمة، في تمهيد آنذاك لدخولها، إلا أنها لم تفعل حتى الساعة، على الرغم من أن دوائر غربية عدة كانت تخوفت حينها من سقوط كييف، ورسمت سيناريوهات عدة، لحكومة بديلة أو حكومة في المنفى.

لكن منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، موعد انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، لم يتمكن الروس من السيطرة على مدن كبرى في البلاد، باستثناء المناطق الشرقية التي تخضع أصلا لسيطرة قوات موالية لموسكو.

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