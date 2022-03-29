أوكرانيا: انقطاع خدمة الإنترنت بسبب هجوم إلكتروني
أعلن مسؤولون في الحكومة الأوكرانية وممثلون عن شركة الاتصالات الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرتيليكوم) إنها شهدت انقطاعا في خدمة الإنترنت اليوم الاثنين بعد أن تعرضت لهجوم إلكتروني "قوي".
وهذه أحدث واقعة ضمن هجمات وعمليات تسلل إلكتروني تعرضت لها شبكة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير شباط، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
كما اتهم يوري شيخول رئيس هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات روسيا بشن هجوم إلكتروني قوي على البنية التحتية التقنية لأوكرتيليكوم... مشيرا إلى تم صد الهجوم وقدرة الشركة الآن على البدء في إعادة خدماتها للمشتركين.
كذلك، قال ميخائيل شورانوف المتحدث باسم الشركة "تم صد الهجوم ونستأنف الخدمات تدريجيا".
وكتبت (نتبلوكس)، التي تتبع تعطل خدمة الإنترنت، على تويتر اليوم الاثنين تقول إنها رصدت "انهيارا في الاتصال" مع "عطل واسع النطاق على مستوى البلاد".
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