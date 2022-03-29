موسكو: سنرد على أي محاولة للناتو لإمداد أوكرانيا بمقاتلات أو دفاعات جوية
وزير الدفاع الروسي أكد أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية حققت كل أهدافها، مشيرا إلى أن القوات ستُركز على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير إقليم دونباس
حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، من أن بلاده سترد بشكل مناسب إذا زودت دول حلف الناتو أوكرانيا بمقاتلات وأنظمة دفاع جوي.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أن ما وصفه بالتوريد غير المنضبط للأسلحة إلى أوكرانيا قد يُشكل تهديدا لأوروبا.
وأكد شويغو أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية حققت كل أهدافها، مشيرا إلى أن القوات ستركز على تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحرير إقليم دونباس.
وقال وزير الدفاع الروسي إن نحو 600 من المرتزقة الأجانب قُتلوا خلال الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا.
قبل ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش دمر قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن الأوكرانية.
وأوضحت في بيان أنها دمرت 68 منشأة عسكرية أوكرانية، و3 مسيرات خلال يوم واحد.
وقالت الدفاع الروسية، إنها أسقطت 123 طائرة أوكرانية، و74 مروحية، و311 مسيرة منذ بداية العملية العسكرية.
وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ34، الثلاثاء، فيما يواصل الجيش الروسي استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف بوساطة تركية.
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