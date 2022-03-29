"الطاقة الذرية" تقدم مساعدات عاجلة لأوكرانيا لمنع وقوع كارثة نووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن رافائيل ماريانو غروسي، مديرها العام، وصل إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن تقديم "مساعدات تقنية عاجلة" من أجل سلامة المنشآت النووية في البلاد.

بدء دعم سريع

وأضافت الوكالة اليوم الثلاثاء، أن هدف غروسي هو "بدء دعم سريع لسلامة وأمن" المواقع النووية الأوكرانية، وهو ما يشمل إرسال خبراء من الوكالة إلى المرافق ذات الأولوية وإرسال إمدادات ضرورية للسلامة والأمن، تشمل معدات مراقبة وطوارئ.

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وقالت إن غروسي سيزور إحدى محطات الطاقة النووية في أوكرانيا هذا الأسبوع، ولم تحدد أيها.

15 مفاعلاً نووياً

تمتلك أوكرانيا 15 مفاعلا نوويا في أربع محطات طاقة، إضافة إلى محطة تشيرنوبل المتوقفة منذ الكارثة النووية عام 1986. وسيطرت القوات الروسية على تشيرنوبل وعلى أكبر محطة طاقة نشطة في زابوروجيا.

وقال غروسي في بيان إن "الصراع العسكري يعرض محطات الطاقة النووية الأوكرانية وغيرها من المنشآت التي تحتوي على مواد مشعة لخطر غير مسبوق".