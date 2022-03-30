قتيلان بإطلاق نار في مطعم سلسلة ماكدونالدز في شمال هولندا

النجم بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدان القدرة على الكلام

عائلة بطل سلسلة أفلام "داي هارد" أكدت أن مرض الحبسة أثر على القدرات الإدراكية للممثل البالغ من العمر 67 عاماً