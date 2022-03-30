.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قتيلان بإطلاق نار في مطعم سلسلة ماكدونالدز في شمال هولندا

  • الخط
هولندا شرطة
تعبيرية

قتيلان بإطلاق نار في مطعم سلسلة ماكدونالدز في شمال هولندا

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سقط قتيلان بإطلاق نار في مطعم سلسلة ماكدونالدز في شمال هولندا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم إعلان موسكو تقليص العمليات.. المعارك مستعرة في أوكرانيا رغم إعلان موسكو تقليص العمليات.. المعارك مستعرة في أوكرانيا
اكتشف المزيد