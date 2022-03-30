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لافروف في الصين للمشاركة باجتماع حول أفغانستان

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Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with President of the International Committee of the Red Cross (ICRC) Peter Maurer in Moscow, Russia March 24, 2022. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

لافروف في الصين للمشاركة باجتماع حول أفغانستان

هذه أول زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى حليفة موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء أن موسكو وبكين "تقودان الطريق نحو نظام عالمي أكثر عدلاً"، وذلك في أول زيارة له إلى الحليف الصيني منذ بدأت قوات بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا الشهر الماضي.

ووصل لافروف إلى مدينة هوانغشان بشرق الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال لافروف في تسجيل فيديو نشرته وزارة الخارجية الروسية قبيل لقائه نظيره الصيني وانغ يي، إن العالم "يعيش مرحلة بالغة الخطورة في تاريخ العلاقات الدولية"، مضيفا مخاطباً الصينيين: "سنمضي نحن وإياكم والمتعاطفين معنا، نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل وديموقراطي".

لقاء بين رئيسي الصين وروسيا عقد في بكين في 4 فبراير الماضي
لقاء بين رئيسي الصين وروسيا عقد في بكين في 4 فبراير الماضي

وسيحضر لافروف في الصين عدداً من الاجتماعات التي تستضيفها الصين لمناقشة سبل مساعدة أفغانستان.

ومن المتوقع أن يحضر أيضاً دبلوماسيون من الولايات المتحدة ودول جوار أفغانستان هذه الاجتماعات.

غير أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سترخي على الأرجح بظلالها على اللقاءات.

وبعكس العديد من دول الغرب رفضت بكين إدانة العملية الروسية وقدمت غطاء دبلوماسياً لموسكو التي تتزايد عزلتها الدبلوماسية.

قوات موالية لروسيا في محيط مدينة ماريوبول في أوكرانيا
قوات موالية لروسيا في محيط مدينة ماريوبول في أوكرانيا
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ويتهم المسؤولون الأميركيون الصين بأنها أبدت "استعداداً" لتقديم مساعدة عسكرية واقتصادية لروسيا، فيما قارن الرئيس الأميركي جو بايدن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بقمع الصين للتظاهرات في ساحة تيان أنمين في 1989.

وشهدت العلاقات الصينية الروسية مزيداً من التقارب في السنوات القليلة الماضية، وخصوصاً مع مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الشهر الماضي قبل أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهته، أعلن نظيره الرئيس الصيني شي جينبينغ أن العلاقة بين البلدين "ليس لها حدود"، ووقع البلدان صفقات طاقة بقيمة مليارات الدولارات.

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