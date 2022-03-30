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بجلسة سرية.. محاكمة سياسي معارض في تركيا بتهمة التجسس

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عناصر شرطة في تركيا
تركيا

بجلسة سرية.. محاكمة سياسي معارض في تركيا بتهمة التجسس

غورجان هو عسكري متقاعد وعضو مؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم المعارض

أنقرة، تركيا - أسوشييتد برس

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مثل محلل عسكري وسياسي تركي معارض بارز أمام محكمة الأربعاء بتهمة الانخراط في تجسس سياسي وعسكري بزعم بيع أسرار الدولة لدبلوماسيين أجانب.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية أنه في الجلسة الأولى لمحاكمة متين غورجان، قضت المحكمة بإجراء المحاكمة خلف أبواب مغلقة على أساس أن بعض الاتهامات الموجهة ضده تقع في "نطاق أسرار الدولة". كما طلب من الصحفيين والحضور مغادرة قاعة المحكمة.

غورجان
غورجان

ويواجه غورجان (46 عاما) عقوبة السجن المؤبد إذا ثبتت إدانته بتهم الحصول على أسرار الدولة والكشف عنها بغرض التجسس السياسي أو العسكري.
وينفي غورجان الاتهامات المنسوبة إليه.

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جدير بالذكر أن غورجان هو عسكري متقاعد وعضو مؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان. كما كان كتب عن قضايا عسكرية للموقع الإخباري الإلكتروني "المونيتور". وتم اعتقال غورجان في شقته بإسطنبول في 29 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

ودافع باباجان عن غورجان، قائلا إن المحلل العسكري لم تكن لديه وسيلة للوصول إلى المعلومات السرية. وأصر على أن تحليلاته تتكون من معلومات تم جمعها من مصادر مفتوحة.

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