بجلسة سرية.. محاكمة سياسي معارض في تركيا بتهمة التجسس

مثل محلل عسكري وسياسي تركي معارض بارز أمام محكمة الأربعاء بتهمة الانخراط في تجسس سياسي وعسكري بزعم بيع أسرار الدولة لدبلوماسيين أجانب.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية أنه في الجلسة الأولى لمحاكمة متين غورجان، قضت المحكمة بإجراء المحاكمة خلف أبواب مغلقة على أساس أن بعض الاتهامات الموجهة ضده تقع في "نطاق أسرار الدولة". كما طلب من الصحفيين والحضور مغادرة قاعة المحكمة.

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ويواجه غورجان (46 عاما) عقوبة السجن المؤبد إذا ثبتت إدانته بتهم الحصول على أسرار الدولة والكشف عنها بغرض التجسس السياسي أو العسكري.

وينفي غورجان الاتهامات المنسوبة إليه.

جدير بالذكر أن غورجان هو عسكري متقاعد وعضو مؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان. كما كان كتب عن قضايا عسكرية للموقع الإخباري الإلكتروني "المونيتور". وتم اعتقال غورجان في شقته بإسطنبول في 29 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

ودافع باباجان عن غورجان، قائلا إن المحلل العسكري لم تكن لديه وسيلة للوصول إلى المعلومات السرية. وأصر على أن تحليلاته تتكون من معلومات تم جمعها من مصادر مفتوحة.