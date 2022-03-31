روسيا: دمرنا 52 منشأة عسكرية أوكرانية و4 مواقع قيادة ليلاً

في اليوم الـ36 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلات الروسية دمرت ليلاً 52 منشأة عسكرية أوكرانية و4 مواقع قيادة، وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ.

وأضافت في بيان الخميس أن المقاتلات الروسية هاجمت 38 معقلاً ومناطق تركيز للمعدات العسكرية.

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أسلحة خفيفة ومعدات دفاع

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي دخلت يومها الـ36، دون أن يتمكن الروس من السيطرة بشكل كامل على أي مدينة أوكرانية كبرى، باستثناء التقدم الذي تحقق في الشمال الشرقي.

في حين أكدت عدة دول غربية أن موسكو تكبدت خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية، سواء على الصعيد المادي أو البشري. كما ألمحت إلى خلافات بين الكرملين وبعض القادة العسكريين، متحدثة عن توقيفات وإقالات أيضاً.

وقد دفعت تلك العملية الغرب لا سيما دول الناتو إلى الاستنفار في صف واحد، كما رفعت حدة التوتر الأمني بين الروس والغرب.

كذلك، حثت الدول الغربية على إغداق الأسلحة على كييف، فقد أرسلت حتى الآن صواريخ مضادة للدبابات والطائرات، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومعدات دفاع، غير أنها لم تقدم أي أسلحة ثقيلة أو طائرات، خوفاً من توسع الصراع بما لا تحمد عقباه.