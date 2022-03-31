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زيلينسكي: السلام أهم من الألماس والغاز الروسي

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فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان البلجيكي (أسوشييتد برس)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: السلام أهم من الألماس والغاز الروسي

دبي - العربية.نت

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دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بلجيكا إلى تسليم بلاده أسلحة للمساعدة في دحر القوات الروسية، لا سيما في ماريوبول، مشدداً على أن السلام أهم من التجارة مع روسيا.

وأشار زيلينسكي إلى تجارة الألماس التي تعتبر مدينة أنتويرب البلجيكية عاصمة لها في أوروبا، وفق فرانس برس.

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كما قال أمام البرلمان البلجيكي: "أعتقد أن السلام أعلى قيمة بكثير من الألماس، ومن الاتفاقيات مع روسيا، ومن السفن الروسية في الموانئ، وأكثر من النفط والغاز الروسيين، لذا ساعدونا!".

مناشدة لأستراليا

أتى ذلك بعد أن ناشد زيلينسكي في وقت سابق الخميس المشرعين الأستراليين مباشرة، تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بما يتضمن مركبات مدرعة وفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.

كما طالب بمنع السفن الروسية من دخول الموانئ الدولية، مشدداً: "نحن بحاجة إلى مزيد من العقوبات على روسيا، عقوبات قوية، حتى تتوقف عن ابتزاز الدول الأخرى بصواريخها النووية".

زيلينسكي أمام البرلمان الأسترالي (أسوشييتد برس)
زيلينسكي أمام البرلمان الأسترالي (أسوشييتد برس)

كذلك طلب تحديداً مركبات مدرعة أسترالية الصنع من طراز "بوشماستر" ذات الدفع الرباعي، مضيفاً: "لديكم عربات أفراد مسلحة جيدة، بوشماستر، يمكن أن تساعد أوكرانيا بشكل كبير، وغيرها من المعدات".

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان خاطب العديد من البرلمانات حول العالم عبر تقنية الفيديو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، لحشد الدعم وطلب المساعدة.

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