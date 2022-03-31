زيلينسكي يناشد الأستراليين: زودونا بمركبات مدرعة

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشرعين الأستراليين مباشرة، اليوم الخميس، تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، بما يتضمن مركبات مدرعة وفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.

ترحيب أسترالي

وطالب زيلينسكي الذي لقي ترحيبا واسعاً، في كلمة استمرت 16 دقيقة، بمنع السفن الروسية من دخول الموانئ الدولية.

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كذلك، قال من خلال مترجم "نحن بحاجة إلى مزيد من العقوبات على روسيا، عقوبات قوية، حتى تتوقف عن ابتزاز الدول الأخرى بصواريخها النووية".

وطلب تحديداً مركبات مدرعة أسترالية الصنع من طراز "بوشماستر" ذات الدفع الرباعي.

وأضاف "لديكم عربات أفراد مسلحة جيدة، بوشماستر، يمكن أن تساعد أوكرانيا بشكل كبير، وغيرها من المعدات".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أبلغ زيلينسكي في وقت سابق بأن أستراليا تعتزم تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما فيها الفخاخ التكتيكية والمنظومات الجوية غير المأهولة وحصص الإعاشة والإمدادات الطبية. ولم يحدد حجم المساعدة كما لم يذكر كم تكلفتها.

كذلك، وعدت أستراليا أو قدمت لأوكرانيا بالفعل 91 مليون دولار أسترالي (68 مليون دولار أميركي) كمساعدة عسكرية، و65 مليون دولار أسترالي (49 مليون دولار أميركي) كمساعدة إنسانية و70 ألف طن متري من الفحم.

يذكر أن الرئيس الأوكراني خاطب العديد من البرلمانات حول العالم منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، وذلك لحشد الدعم وطلب المساعدة وذلك عبر تقنية الفيديو.