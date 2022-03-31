سلاح مزيف يثير الهلع في ليل الفرنسية.. والشرطة تستنفر

كشفت الشرطة الفرنسية أن قواتها منخرطة في عملية في مدينة ليل بشمال فرنسا، اليوم الخميس، وحثت المواطنين على الابتعاد عن شارع ويلي براندت.
وذكرت صحيفة "لا فوا دو نورد" أن العملية أعقبت تقارير عن رصد رجل مسلح ببندقية كلاشينكوف. وقالت لاحقاً إن السلاح مزيف فيما يبدو.
كما أكد مراسل العربية/الحدث أنه تبيّن للشرطة أن ما اعتقدته سلاحاً كان مجرد لعبة.
من جهتها، قالت الشرطة الفرنسية على حسابها الرسمي في تويتر، إن عمليتها لا تزال جارية في شارع ويلي برانت في ليل.
Opération de police toujours en cours avenue Willy Brandt à #Lille pic.twitter.com/47LQOAW5Xy— Police Nationale 59 (@PoliceNat59) March 31, 2022
يذكر أن الشرطة الفرنسية قتلت رجلاً بالرصاص في 13 مارس الجاري، بعد أن هاجم أفرادها بسكين في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حينها أن شرطياً أُصيب بجراح طفيفة في الهجوم الذي وقع أمام مجلس مدينة مرسيليا.
-
هذا ما يفعله المغنيسيوم بجسمك.. وإليك الجرعاتيحتاج جسم الإنسان إلى معدن المغنيسيوم ليعمل بشكل صحيح، لأنه يساعد في مئات من عمليات الجسم المهمة، بما يشمل الوظائف التي تتحكم في كيفية عمل العضلات ... صحة
-
اكتشاف علمي صادم عن الأسود.. هورمون الحب يجعلها أكثر وداً!كشف عدد من العلماء مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص الأسود التي تعرف بعدوانيتها.فطوال سنوات عملوا على رش أنوف الأسود بمادة الأوكسيتوسين التي تسمى ... علم
-
زيلينسكي: السلام أهم من الألماس والغاز الروسيدعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بلجيكا إلى تسليم بلاده أسلحة للمساعدة في دحر القوات الروسية، لا سيما في ماريوبول، مشدداً على أن ... العرب والعالم