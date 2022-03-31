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سلاح مزيف يثير الهلع في ليل الفرنسية.. والشرطة تستنفر

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الشرطة الفرنسية (أرشيفية - شترستوك)
الشرطة الفرنسية (أرشيفية - شترستوك)

سلاح مزيف يثير الهلع في ليل الفرنسية.. والشرطة تستنفر

دبي - العربية.نت

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كشفت الشرطة الفرنسية أن قواتها منخرطة في عملية في مدينة ليل بشمال فرنسا، اليوم الخميس، وحثت المواطنين على الابتعاد عن شارع ويلي براندت.

وذكرت صحيفة "لا فوا دو نورد" أن العملية أعقبت تقارير عن رصد رجل مسلح ببندقية كلاشينكوف. وقالت لاحقاً إن السلاح مزيف فيما يبدو.

كما أكد مراسل العربية/الحدث أنه تبيّن للشرطة أن ما اعتقدته سلاحاً كان مجرد لعبة.

من جهتها، قالت الشرطة الفرنسية على حسابها الرسمي في تويتر، إن عمليتها لا تزال جارية في شارع ويلي برانت في ليل.

يذكر أن الشرطة الفرنسية قتلت رجلاً بالرصاص في 13 مارس الجاري، بعد أن هاجم أفرادها بسكين في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حينها أن شرطياً أُصيب بجراح طفيفة في الهجوم الذي وقع أمام مجلس مدينة مرسيليا.

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