جورجيا: أي استفتاء بأوسيتيا الجنوبية للانضمام لروسيا مرفوض

ردا على رئيس أوسيتيا الجنوبية التي تعترف موسكو وحدها بانفصالها عن جورجيا، أعلن وزير خارجية جورجيا، اليوم الخميس، أن الحديث عن استفتاء في أوسيتيا الجنوبية للانضمام إلى روسيا مرفوض.

وكان رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، أكد تطلع "جمهوريته" للانضمام إلى روسيا، وأن بلاده ستتخذ قريبا الخطوات القانونية في هذا الاتجاه.

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وقال بيبيلوف في بيان نشره المكتب الإعلامي لحزب "روسيا الموحدة" أمس الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هدفنا الاستراتيجي، وهو طريقنا وأمن شعبنا، وهو اتجاه سوف نسير فيه وسنتخذ الخطوات القانونية ذات الشأن في أقرب وقت".

وأضاف أن الشعب الأوسيتي ليس منقسما، ويرى هدفه التاريخي والاستراتيجي في "الوحدة مع روسيا".

كما أضاف أن الشعب الأوسيتي "في العام 2014، عندما عادت القرم إلى حضن روسيا فوت فرصته لتحقيق حلمه هذا، لكن لا يمكن أن نسمح بتكرار ذلك".

في السياق، أكد أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا، وأن التشريعات الروسية تتضمن إجراءات ضرورية لذلك.

وقال كليموف إن كل ما هو مطلوب لتحقيق حلم الشعب الأوسيتي هو إعرابه عن إرادته عبر استفتاء شعبي ينظّمه.