البرهان: رئيس البعثة الأممية يتدخل بشكل سافر بالشأن السوداني

هدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم الجمعة بطرد المبعوث الأممي من السودان في حال ما وصفه بتماديه في تجاوز تفويض البعثة.

وطالب البرهان في كلمة ألقاها بمناسبة تخريج عسكريين، رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس "بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني وبأن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد"، نقلا عن صفحة القوات المسلحة السودانية عبر فيسبوك.

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كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "لتسهيل الحوار بين السودانيين و تجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شؤون البلاد".وأشارت إلى أن البرهان شدد على أن "الصراعات القبلية والمعاناة التي تحدث نتيجة لمزايدات القوى السياسية التي مازالت تتمنع عن التفاوض والحوار".

وأمس الخميس، اجتمع ممثلو الأحزاب والفصائل السودانية في القاهرة، لبحث خارطة طريق لحل الأزمة في البلاد، وطرح مبادرة وطنية للوحدة.

وطرح ممثلو الأحزاب والفصائل المشاركون مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية تقوم على مجموعة من المبادئ والبنود، أبرزها تكوين لجنة تنسيقية عليا لإدارة العمل الحزبي المشترك، والتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة لتحقيق المصالح الوطنية العليا والعمل على حشد طاقات الشباب والمرأة السودانية لتأدية دورهما في العمل الوطني والحزبي.

وكان عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قد زار مصر الأربعاء، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث عقدا جلسة مباحثات مشتركة صدر بعدها بيان مشترك.

كما اتفقا على التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين وزيادة حجم التعاون التجاري.