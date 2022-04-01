العفو الدولية: روسيا تستخدم قنابل عنقودية في أوكرانيا

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الجمعة إنها تحققت من استخدام الذخائر العنقودية المحظورة في أوكرانيا وقالت إن ذلك ينتهك القانون الدولي.

وأضافت المنظمة في تقريرها أن ما وصفته "بتكتيكات الحصار" من قبل الجيش الروسي والهجمات "العشوائية" على مناطق مكتظة بالسكان يؤدي لقتل المدنيين في أوكرانيا "بشكل غير قانوني".

مادة اعلانية

كما اعتبرت المنظمة الدولية شن هجمات عشوائية تقتل أو تصيب المدنيين بمثابة "جرائم حرب".

وطالبت المنظمة روسيا بالسماح بوصول الإمدادات الإنسانية والوصول للممرات الإنسانية لتمكين الإجلاء الآمن لجميع الراغبين في المغادرة.

كما أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، جينز ستولنبرغ، أعلن في وقت سابق أن روسيا استخدمت "القنابل العنقودية" المحظورة دوليا في أوكرانيا.

في المقابل، نفت موسكو مرارا استخدام هذا النوع من الذخائر في أوكرانيا منذ إطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.