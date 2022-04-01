برلين توافق على بيع مركبات عسكرية إلى كييف

وافقت ألمانيا على تسليم عشرات المركبات القتالية للمشاة إلى أوكرانيا، والتي كانت في الأصل مملوكة لألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، وسط انتقادات بأن برلين لا ترسل مساعدات عسكرية كافية إلى كييف.

فقد كشف متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أن برلين أعطت الضوء الأخضر لـ 56 مركبة من النوع PbV-501 لنقلها من شركة تشيكية إلى كييف.

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وكانت برلين نقلت مركبات IFV إلى السويد في نهاية التسعينيات، والتي باعتها لاحقاً إلى شركة تشيكية تهدف الآن إلى بيعها إلى كييف، وفقاً لصحيفة Welt am Sonntag.

يشار إلى أن الدول التي تهدف إلى تمرير صادرات الأسلحة الألمانية تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على الموافقة في برلين أولاً.

صواريخ مضادة للدبابات

وكان مصدر في الحكومة الألمانية أكد في 24 آذار الفائت، عزمها إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا.

وسبق أن تلقت القوات الأوكرانية من الجيش الألماني ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر.

كما قدمت ألمانيا نحو 500 صاروخ أرض-جو من طراز ستريلا من أصل 2.700 تعهدت بها.

وكانت ألمانيا مترددة في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مع حشد روسيا قوات على حدود جارتها العام الماضي، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس اتخذ قراره بتقديم الدعم العسكري عقب بدء الهجوم الروسي.

في حين امتنعت ألمانيا في السابق عن تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق النزاعات حول العالم.

يذكر أن أوكرانيا ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، طالبت الدول الأوروبية بدعمها عسكرياً وخصوصاً بأسلحة فتاكة لمواجهة الهجوم الروسي.