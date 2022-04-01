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بوريل لموسكو: اسحبوا قواتكم فورا من أوكرانيا

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جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)
جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بوريل لموسكو: اسحبوا قواتكم فورا من أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الخامس، جدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، دعوة روسيا لسحب قواتها.

كما طالبها بوقف عمليتها وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل الأراضي الأوكرانية فورا "دون قيد أو شرط".

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"مسؤولية الحرب"

إلى ذلك، شدد في بيان على أن موسكو "تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب العدوانية"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيحاسبها على الجرائم المرتكبة، وفق تعبيره.

كما أعرب عن أسفه لقرار السلطات الروسية منع عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي من دخول أراضي روسيا.

روسيا والاتحاد الأوروبي (تعبيرية- أي ستوك)
روسيا والاتحاد الأوروبي (تعبيرية- أي ستوك)

تأتي تلك الدعوات في أوج التوتر بين موسكو والغرب، لاسيما الدول الأوروبية على خلفية العملية العسكرية الروسية التي انطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، دافعة أكثر من 10 ملايين أوكراني إلى النزوح واللجوء سواء داحخل البلاد أو خارجها.

فمنذ نحو 5 أشهر فاقم التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة عقوباته على روسيا، حاظرا التعامل مع العديد من القطاعات التجارية والشركات والمصارف. كما ضم عشرات الأثرياء الروس على لائحة العقوبات القاسية.

فيما عمد إلى دعم كييف بالسلاح والمساعدات الانسانية، واعداً بالمزيد من الضغط على الكرملين.

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