.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كييف: استعدنا 86 جندياً في عملية تبادل مع موسكو

  • الخط
الجيش الأوكراني في دونباس (أرشيفية - فرانس برس)
الجيش الأوكراني في دونباس (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

كييف: استعدنا 86 جندياً في عملية تبادل مع موسكو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، استعادة 86 من جنودها في إطار عملية تبادل مع روسيا، بدون تحديد عدد الروس الذين سلّمتهم لموسكو.

وأوضح المدير المساعد لمكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشنكو، عبر تطبيق تلغرام أن "عملية تبادل جرت للتو، 86 جندياً أوكرانياً بينهم 15 امرأة باتوا بأمان".

شاهد.. جنود أوكرانيون يطلقون النار على أسرى روس سوشيال ميديا روسيا و أوكرانيا شاهد.. جنود أوكرانيون يطلقون النار على أسرى روس

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أعلنت في 24 مارس الفائت، أن الروس والأوكرانيين أجروا عملية تبادل أسرى.

تأتي الأنباء عن تبادل الأسرى، بينما تقول أوكرانيا إن أكثر من 400 ألف من مواطنيها نُقلوا قسراً إلى روسيا.

وقبل أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاهد تمت نسبتها لجنود أوكرانيين يقومون بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه أقدام جنود أسرى روس من مسافة قصيرة جدا، ما أثار غضب موسكو.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، وقع جنود في الأسر من الجانبين، حيث شملت أول عملية تبادل 11 بحاراً مدنياً روسياً كانوا قد نجوا من سفينة غرقت في البحر الأسود قرب أوديسا، أرسلوا إلى روسيا في مقابل عودة 19 بحاراً مدنياً إلى أوكرانيا أسرهم الروس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مدارس أوديسا تتحول لمراكز توزيع المساعدات على الفارين من كييف مدارس أوديسا تتحول لمراكز توزيع المساعدات على الفارين من كييف
اكتشف المزيد