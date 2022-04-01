كييف: استعدنا 86 جندياً في عملية تبادل مع موسكو

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، استعادة 86 من جنودها في إطار عملية تبادل مع روسيا، بدون تحديد عدد الروس الذين سلّمتهم لموسكو.

وأوضح المدير المساعد لمكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشنكو، عبر تطبيق تلغرام أن "عملية تبادل جرت للتو، 86 جندياً أوكرانياً بينهم 15 امرأة باتوا بأمان".

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وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أعلنت في 24 مارس الفائت، أن الروس والأوكرانيين أجروا عملية تبادل أسرى.

تأتي الأنباء عن تبادل الأسرى، بينما تقول أوكرانيا إن أكثر من 400 ألف من مواطنيها نُقلوا قسراً إلى روسيا.

وقبل أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاهد تمت نسبتها لجنود أوكرانيين يقومون بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه أقدام جنود أسرى روس من مسافة قصيرة جدا، ما أثار غضب موسكو.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، وقع جنود في الأسر من الجانبين، حيث شملت أول عملية تبادل 11 بحاراً مدنياً روسياً كانوا قد نجوا من سفينة غرقت في البحر الأسود قرب أوديسا، أرسلوا إلى روسيا في مقابل عودة 19 بحاراً مدنياً إلى أوكرانيا أسرهم الروس.