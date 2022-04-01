موسكو: الناتو يخشى القتال ضدنا والحوار معه مستحيل

في استمرار للتوتر غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين موسكو ودول الناتو، على خلفية الملف الأوكراني، اتهمت موسكو حلف شمال الأطلسي بالقتال عبر الأوكرانيين.

وقال نيكولاي كوبرينتس، مدير إدارة التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية إن الحلف يخشى الصدام المباشر مع روسيا، لكنه يعتزم القتال "حتى آخر أوكراني".

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الحوار مستحيل

كما أكد في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة، أن "الحوار السياسي مع الناتو في الظروف الحالية مستحيل، معتبرا أن الناتو أسقط كل التعاون العملي الذي بني على مر السنين.

يذكر أنه منذ إنطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تدهورت العلاقات بين موسكو والحلف، الذي فرض مروحة واسعة من العقوبات القاسية على الكرملين.

كما أرسل إمدادات وأسلحة إلى كييف لصد الهجوم الروسي.

إلى ذلك، عزز تواجده العسكري في الشرق الأوروبي، ما أجج من الغضب الروسي، لاسيما أن الكرملين أكد مرارا أن التوسع العسكري على الحدود الروسية والدول المجاورة لها من شأنه أن يهدد أمن البلاد.

وقد شكلت تلك النقطة، فضلا عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الحلف أحد الأسباب التي عجلت بالعملية الروسية.

إلا أن الحلف وعلى الرغم من ارتفاع حدة الصدام مع الروس، أكد مرارا أنه لن يدخل في صراع مع موسكو، وأنه ليس طرفا في الحرب الدائرة مع الأوكرانيين، لاسيما أنه حذر أكثر من مرة أيضا من اندلاع حرب عالمية ثالية أو قتال لا تحمد عقباه.