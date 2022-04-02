أميركا تسعى لنقل دبابات سوفيتية إلى كييف.. مسؤول يكشف

يبدو أن النزاع الأوكراني قد ينتقل إلى مرحلة ثانية من القتال بالفعل، فقد كشف مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس، شرق البلاد، حيث أعلن الروس بوقت سابق أنهم سيركزون جهودهم عليها.

وقال المسؤول إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا.





إلى أنه رفض الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها و من أي الدول ستأتي، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت.

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إشارة لمرحلة جديدة

كما أوضح أن تلك الدبابات ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات مدفعية بعيدة المدى على أهداف روسية في دونباس.

فيما رأى مراقبون أن وصول تلك الدبابات التي يجيد الأوكران استعمالها بقوة، قد يمثل إشارة لمرحلة جديدة في تلك العملية العسكرية الروسية التي دخلت أسبوعها الخامس.

لاسيما أن الجيش الأوكراني حقق تقدما على القوات الروسية في محيط كييف في الأيام الماضية، حيث تمكن من تنفيذ هجمات مضادة ضد الروس.

كما صد تقدم القوات الروسية بريا في عدد من المناطق شمال ووسط البلاد.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، دأب زيلينسكي على مطالبة دول الغرب بدعمه بالسلاح والآليات الدفاعية الفاعلة من أجل صد القوات الروسية.

كما وجه مراراً انتقادات للغرب حول تردده في إرسال الأسلحة النوعية إلى كييف، معتبرا أن يمارس في هذا الشأن لعبة "البينغ بونغ"!

على الرغم أن القوات الروسية تلقت منذ فبرار الماضي أسلحة عدة ومدافع وآليات ومضادات، إلا أنها رغم ذلك لم تصل إلى درجة تمكنها من ضد الهجمات الروسية لاسيما الجوية.