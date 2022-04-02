البرلمان الأوروبي: كييف جزء من أوروبا أكثر من أي وقت مضى
أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا عن دعم البرلمان لمساعي أوكرانيا للترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وذلك خلال زيارتها للعاصمة كييف.
وقال بيان للبرلمان الأوروبي"زارت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا كييف اليوم للتعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي وإدانة الهجوم الروسي غير المبرر".
كما نقل البيان عن ميتسولا أن أوكرانيا أصبحت "جزء من أوروبا أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت مخاطبة البرلمان الأوكراني "أنا هنا لأخبركم أننا معكم، في السراء والضراء"، وتابعت "نحن بحاجة إلى عقوبات أكثر وأشد قوة" ضد روسيا.
يذكر أن ميتسولا هي أول مسؤول عن مؤسسة أوروبية يزور العاصمة الأوكرانية منذ بداية الهجوم الروسي. وقبلها، كان رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا سافروا إلى كييف في 15 آذار/مارس لإظهار تضامنهم مع أوكرانيا.
مسألة حساسة
يشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي، على أراضي الجارة الأوكرانية، رفعت عدد الدول داخل الاتحاد المؤيدة لانضمام كييف.
إلا أن القمة التي عقدت في مارس الماضي عادت وبددت تلك الآمال الأوكرانية، بعد أن أكد قادة الدول الأوروبية الـ 27 الذين اجتمعوا في فيرساي أن المسار للانضمام إلى عضوية الاتحاد لا يمكن أن يكون سريعا أو متسرعا.
وتعتبر تلك المسألة حساسة جدا بل خطاً أحمر بالنسبة لروسيا، التي طالبت مراراً بجعل أوكرانيا "بلدا حياديا" بعيدا عن الانضمام لأي تكتلات غربية أو دولية، من ضمنها الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكبر حلف شمال الأطلسي.
-
بريطانيا: حريق مستودع الوقود قد يؤثر على إمدادات الروسبعدما قصفت طائرتي هليكوبتر حربيتين يعتقد أنهما أوكرانيتين منشأة لتخزين الوقود في روسيا، أفادت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة إن حريقا دمر عدة ... العرب والعالم
-
بايدن يرحب بهدنة اليمن.. "أنا مدين للدور القيادي السعودي"أعلن البيت الأبيض، الجمعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بالإعلان عن هدنة شهرين في اليمن.وقال بايدن "أنا مدين للدور القيادي للسعودية وسلطنة عمان ... أميركا
-
البرهان: رئيس البعثة الأممية يتدخل بشكل سافر بالشأن السودانيهدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم الجمعة بطرد المبعوث الأممي من السودان في حال ما وصفه بتماديه في تجاوز تفويض البعثة.وطالب ... العرب والعالم