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الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة لكنها مستمرة

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الكرملين (شترستوك)
الكرملين (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة لكنها مستمرة

دبي - العربية.نت

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أكد الكرملين أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني ليست سهلة، مشيراً إلى أنها رغم ذلك مستمرة إلى الآن.

وأضاف الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لمنع الأفكار القومية هناك، واستعادة اللغة الروسية مكانتها في البلاد.

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دونيتسك ولوغانسك

كذلك، أوضح أن الهدف هو استعادة استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بحسب اتفاقيات مينسك الموقعة عام 2014.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في فبراير الماضي، الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

إقليم دونباس (شترستوك)
إقليم دونباس (شترستوك)

وعقب ذلك بأيام، أعلن عملية عسكرية في 24 فبراير، شملت مناطق عدة، أبرزها مدن خاركيف وماريوبول وخيرسون، بالإضافة إلى العاصمة كييف.

كما أعلنت موسكو مؤخراً تركيز عملياتها في المنطقة الشرقية لأوكرانيا وتحديداً في دونباس، ضمن المرحلة الثانية من العملية.

مفاوضات معقدة وصعبة

أما فيما يخص المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فقد امتدت جلسات طويلة من المفاوضات لأكثر من أسبوعين عقدت سابقا بين الجانبين عبر الفيديو، سبقتها جلسة مباشرة على الحدود البيلاروسية، وأخرى على حدود بولندا.

إلا أن أيا من تلك المباحثات التي انطلقت بعد 4 أيام على العملية العسكرية الروسية (28 فبراير) والتي وصفت بالصعبة والمعقدة، لم تتوصل حتى الآن إلى تسوية نهائية.

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