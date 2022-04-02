روسيا: إخراج مطار ميرغورود الأوكراني عن الخدمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إخراج مطار ميرغورود عن الخدمة، مؤكدة مقتل أكثر من 100 مقاتل بضربة صاروخية نفذتها القوات الروسية، الخميس الماضي، على موقع عسكري في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

إلى هذا، قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكو، خلال إحاطة: "نتيجة لضربة عالية الدقة تم تنفيذها الخميس 31 مارس على مقر دفاعي في خاركوف بواسطة منظومة "إسكندر"، ثبت القضاء على أكثر من 100 (مرتزق) من دول غربية".

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وأضاف أن القوات الروسية أخرجت اليوم عن الخدمة مطار ميرغورود في مقاطعة بولتافا شمال شرق البلاد ودمرت عدة مروحيات وطائرة حربية أوكرانية تم اكتشافها في محطات مموهة داخله، بالإضافة إلى خزانات وقود وأسلحة خاصة بالطائرات.

كما أضاف أن القوات الروسية دمرت اليوم بصواريخ أطلقت من الجو، في محيط محطتي سكك الحديد لوزوفايا وبافلوغراد، آليات مدرعة وذخيرة وصهاريج وقود تم إرسالها لتعزيز مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

فيما أشار إلى أن سلاح الجو الروسي استهدف خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 موقعا عسكريا أوكرانيا، منها مستودعات صواريخ ومدافع وذخيرة، و23 منطقة لآليات قتالية تابعة للجيش الأوكراني.

ولفت إلى أن قوات لوغانسك -التي اعترفت موسكو بانفصالها-، تواصل تقدمها على مواقع اللواء الـ57 في الجيش الأوكراني وتحاصر من الشرق والجنوب بلدة بوروفسكويه، حيث تم "القضاء على ما يصل 30 متطرفا أوكرانيا وخمس آليات مدرعة".

إجمالا، أعلنت الدفاع الروسية تدمير 125 طائرة و88 مروحية و381 طائرة مسيرة و1888 دبابة وآلية مدرعة أخرى و205 راجمات صواريخ و793 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1771 مركبة عسكرية خاصة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.