روسيا: التعاون في مجال الفضاء ممكن فقط عند رفع العقوبات

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ديمتري روجوزين، السبت، أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع الفضائية المشتركة لن تكون ممكنة إلا بعد رفع العقوبات الغربية عن موسكو.

وقال روجوزين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهدف من العقوبات هو "قتل الاقتصاد الروسي وإغراق شعبنا في اليأس والجوع وإجبار بلدنا على الخضوع"، مضيفاً: "لن ينجحوا في هذا لكن النوايا واضحة"، وفق رويترز.

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تقديم مقترحات قريباً

كما أردف قائلاً: "لهذا أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية والمشروعات الأخرى ممكنة فقط من خلال الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".

كذلك كشف أن روسكوزموس ستقدم مقترحاتها قريباً إلى السلطات بشأن موعد إنهاء التعاون مع وكالات الفضاء بالولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية.

عقوبات قاسية ومؤلمة

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.