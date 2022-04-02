رئيس وزراء باكستان يحض أنصاره للاحتجاج عشية جلسة البرلمان

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنصاره للنزول إلى الشوارع غداً الأحد قبيل تصويت في البرلمان على حجب الثقة عنه للاحتجاج السلمي على ما وصفه بـ"مؤامرة" دُبرت خارج باكستان للإطاحة به، ملمحاً إلى إمكانية رفض نتيجة التصويت.

وأضاف خلال برنامج بثه التلفزيون العام أجاب خلاله على أسئلة مشاهدين تلقاها بالهاتف، "أريدكم جميعا أن تتظاهروا من أجل باكستان مستقلة وحرة".

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كذلك، أكد أن الولايات المتحدة تتدخل بشكل سافر في شأن بلاده، مشيراً إلى أن محاولة عزله هي محاولة لتغيير النظام في باكستان بدعم أميركي.

اتهامات لواشنطن بالتدخل

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم عمران خان الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون باكستان، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تلقى رسالة إحاطة من سفير إسلام أباد في واشنطن قال له فيها إن مسؤولا أميركيا كبيرا أخبره أنهم يشعرون بأن العلاقات ستكون أفضل إذا ترك منصب رئاسة الوزراء.

كذلك، اتهم المعارضة بالتآمر مع واشنطن لعزله لأنه غير منحاز للغرب ضد روسيا والصين. ووصف خصومه بأنهم "لصوص وجبناء ومخادعون".

جلسة البرلمان

في واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن "لا صحة" لهذه المزاعم.

يشار إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان غدا الأحد على اقتراح بحجب الثقة قد يطيح رئيس الوزراء.

وفقد خان الذي يمر بعامه الرابع في منصبه، الدعم المطلوب للنجاة من التصويت بحجب الثقة بعدما تحول العديد من النواب المنتمين إلى حزبه ومجموعات متحالفة معه إلى المعارضة.

يذكر أن البيت الأبيض نفى مزاعم عن تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستاني وذلك على لسان مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد.