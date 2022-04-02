قديروف: قواتنا اقتحمت أهم معقل للأوكرانيين في ماريوبول

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم السبت، أن قواته المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت باقتحام مصنع صلب كبير يعد أهم معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

اقتربت ساعة الانتقام

وأضاف على قناته في تطبيق "تلغرام"، أن مقاتلي الفوج الشيشاني الذي يحمل اسم والده أحمد قديروف بدأوا باقتحام مصنع "آزوف ستال"، حيث تحصنت عناصر كتيبة "آزوف" وغيرها من الوحدات الأوكرانية بداخله.

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كما أضاف: "ليس هناك أي فرص للنجاة، وتقترب ساعة الانتقام للإساءة التي تعرض لها سكان دونباس على مدى سنوات. لن يغادر أحد على قيد الحياة لأنه ينبغي استئصال هذا الشر".

"أحرزت بعض التقدم"

كما نشر قديروف فيديو يظهر قائدا ميدانيا شيشانيا قائلا إن قواته "قد أحرزت بعض التقدم" خلال اقتحامها المصنع.

يعد مصنع "آزوف ستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الروسي من إحكام سيطرته على معظم المدينة.

مهلة للاستسلام

وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن أمس أنه أمهل القوات الأوكرانية المتحصنة في "آزوف ستال" 24 ساعة للاستسلام.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي، شكلت ماريوبول التي تطل على بحر آزوف، هدفاً استراتيجياً لموسكو، لاسيما أن الاستيلاء عليها سيتيح، ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، جنوب أوكرانيا.