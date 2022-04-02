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كييف: قوات روسيا تنسحب بسرعة من شمال أوكرانيا

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جنود روس في محيط كييف (أرشيفية-أسوشييتد برس)
جنود روس في محيط كييف (أرشيفية-أسوشييتد برس)
روسيا و أوكرانيا

كييف: قوات روسيا تنسحب بسرعة من شمال أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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عقب تأكيدات المخابرات العسكرية البريطانية بمواصلة الأوكرانيين التقدم ضد الروس في محيط العاصمة كييف، أكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، السبت، أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من مناطق في محيط العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

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وقال بودولياك على وسائل التواصل الاجتماعي "مع الانسحاب السريع للروس من مناطق كييف وتشيرنيهيف، يتضح تماما أن روسيا تعطي الأولوية لتكتيك مختلف: الانسحاب إلى الشرق والجنوب".

تأكيد بريطاني

بالتزامن، قالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية، بحسب ما أفادت رويترز، إن هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع.

كما أشارت إلى أن القوات الأوكرانية في شرق البلاد، تمكنت من تأمين طريق رئيسي في شرق خاركيف بعد قتال عنيف ضد الروس.

تنفيذ تعهدات

تأتي تلك التطورات الميدانية بالتزامن مع انسحابات روسية عدة نفذت خلال الساعات الماضية، تماشيا مع تعهدات أعلنت عنها روسيا منذ يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، لم يتمكن الروس من السيطرة على مدن كبرى في البلاد باستثناء مناطق في الجنوب والشرق، فيما رابضت الآليات العسكرية لأسابيع حول كييف، وسط تقارير غربية وتأكيدات مسؤولين دوليين بأن القوات الروسية عانت من مشاكل لوجستية وتموينية عدة.

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