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ميدفيديف: الناتو السبيل الوحيد لضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي

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تعبيرية (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

ميدفيديف: الناتو السبيل الوحيد لضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي

دبي - العربية.نت

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن حدوثه إلا بموافقة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار إلى أن التجربة مع الجبل الأسود ومقدونيا تظهر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس إلا من خلال الناتو.

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كذلك، أوضح أن بروكسل ككل تخضع أيضاً لقيادة واشنطن، رغم أنها لا ترغب في الاعتراف بذلك.

وتابع متسائلاً "كيف تنضم إلى الاتحاد الأوروبي دون عضوية الناتو؟ دون موافقة الشريك الأكبر والدخول في التحالف الرئيسي؟".

"عادت لرشدها"

كما أضاف ميدفيديف أن "أوكرانيا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة"، لافتاً إلى أنها "أرادت أيضاً الانضمام إلى الناتو على الفور، لكنها عادت إلى رشدها، ويبدو أنها أدركت أن الناتو نفسه لا يريدها".

يذكر أن كييف طالبت بشكل متكرر وملح من أجل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد العملية العسكرية الروسية على أراضيها.

ديمتري ميدفيديف (أرشيفية- أسوشييتد برس)
ديمتري ميدفيديف (أرشيفية- أسوشييتد برس)

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في 18 مارس/آذار الفائت، أن بلاده باتت قريبة جداً من هذا التحول، مشيراً إلى أن رأي المفوضية الأوروبية سيكون جاهزا في غضون أشهر قليلة.

بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حينها، أن أوكرانيا على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي.

طلب عضوية رسمي

وكانت الرئاسة الأوكرانية وقعت في 28 فبراير الماضي، طلبا رسميا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن أوكرانيا تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا.

يشار إلى أن العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي، على أراضي الجارة الأوكرانية، رفعت عدد الدول داخل الاتحاد المؤيدة لانضمام كييف.

زيلينسكي (أسوشييتد برس)
زيلينسكي (أسوشييتد برس)

إلا أن القمة التي عقدت الأسبوع الماضي عادت وبددت تلك الآمال الأوكرانية، بعد أن أكد قادة الدول الأوروبية الـ 27 الذين اجتمعوا في فيرساي، أن المسار للانضمام إلى عضوية الاتحاد لا يمكن أن يكون سريعا أو متسرعا.

وتعتبر تلك المسألة حساسة جدا بل خطاً أحمر بالنسبة لروسيا، التي طالبت مراراً بجعل أوكرانيا "بلدا حياديا" بعيدا عن الانضمام لأي تكتلات غربية أو دولية، من ضمنها الاتحاد الأوروبي، وبشكل أكبر حلف شمال الأطلسي.

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