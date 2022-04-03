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أوكرانيا تعثر على 410 جثث لمدنيين في منطقة قرب كييف

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الشرطة تغطي جثث المارة الذين قتلوا بغارة جوية استهدفت برج التلفزيون الرئيسي في كييف يوم 2 مارس (فرانس برس)
أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تعثر على 410 جثث لمدنيين في منطقة قرب كييف

اتهمت السلطات الأوكرانية ​الجيش الروسي​ بارتكاب "مجزرة متعمدة" بحق المدنيين في مدينة ​بوتشا​ الأوكرانية

العربية.نت، وكالات

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أكد المدعي العام الأوكراني "العثور على 410 جثث لمدنيين في أراض استعادتها ​القوات الأوكرانية​ قرب ​كييف".

واتهمت السلطات الأوكرانية ​الجيش الروسي​ بارتكاب "مجزرة متعمدة" بحق المدنيين في مدينة ​بوتشا​ الأوكرانية الواقعة في شمال غرب كييف، و"فظائع" أخرى في المناطق "المحررة من الروس".

​مقبرة جماعية​ في بوتشا

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول الإغاثة المحلي في مدينة ​بوتشا​ الأوكرانية، سيرهي كابليتشنيعثر، تأكيده بأنه "عثر على 57 جثة في ​مقبرة جماعية​ في بوتشا قرب ​كييف​ بعدما حررتها ​القوات الأوكرانية​ هذا الأسبوع".

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وأفادت الوكالة في وفتٍ سابق، بأنه "في المدينة شاهد صحافي تابع للوكالة جثث نحو عشرين رجلا، أحدهم مصاب بجرح بالغ في الرأس في أحد الشوارع".

كما نقلت عن رئيس بلدية المدينة، أناتولي فيدوروك، التي استعادها الأوكرانيون من ​القوات الروسية​، قوله إن "كل هؤلاء الأشخاص أعدموا، قتلوا برصاصة في مؤخر الرأس"، مشيرا إلى "دفن نحو 300 شخص في مقابر جماعية".

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