أوكران مدنيون سمموا مئات الجنود الروس بكعك ومشروب كحولي 

لقي جنديان روسيان من "الفرقة الثالثة للبنادق الآلية" مصرعهما على الفور أمس السبت، بعد تناولهما كعكات محشوة بالسم قدمها لهما مدنيون أوكران على أنها "هدايا" في مدينة Izium الممتدة على ضفة نهر Donet في مقاطعة Kharkiv بالشرق الأوكراني، وفقا لما أعلنته "إدارة الاستخبارات الرئيسية" في بيان، صورته أدناه.

قالت الاستخبارات الأوكرانية أيضا إن 28 جنديا آخرين تم نقلهم إلى قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم للتسمم نفسه، كما تم نقل 500 جندي إلى المستشفيات بعد احتسائهم مشروبا كحوليا ملغما بالسم قدمه لهم المدنيون.

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وأدرجت القوات الروسية "هذا النوع من التخريب" ضمن ما تعتبره "خسائر غير عسكرية" جاءتها من أحدث ما سببته حرب مدنية يشنها أوكران يتصدون لمحاولاتها الاستيلاء على مدنهم، وفقا لما طالعت "العربية.نت" اليوم خبر الكعك والمشروب المسممين بوسائل إعلام غربية عدة، ما اضطرها في اليومين الماضيين لتركيز جهودها الحربية على القتال في منطقة Donbas بأقصى الشرق، بعد أن فشلت بتطويق العاصمة كييف في الأسابيع الستة الأولى من الحرب.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة "إيزيوم" البالغ سكانها أكثر من 45 ألفا، مزيدا من القتال في الأسابيع المقبلة، حيث يسعى "الجيش البوتيني" كما يسميه الأوكران، لإعادة تموضع قواته ونشرها بطريقة مختلفة عن التي عرضتها لخسائر كبيرة منذ بداية حملتها في 24 فبراير الماضي على أوكرانيا، خصوصا أن Izium مهمة استراتيجيا لها لأنها تسمح باستخدامها كقاعدة لهجمات متواصلة على "دونباس" وإمدادها باحتياجاتها المختلفة، باعتبارها مجاورة للحدود مع روسيا.