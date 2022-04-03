.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البرهان يدعو البعثة الأممية في السودان للوقوف على "مسافة واحدة" من الجميع

  • الخط
لقاء البرهان فولكر
البرهان وفولكر في اجتماع سابق

البرهان يدعو البعثة الأممية في السودان للوقوف على "مسافة واحدة" من الجميع

ذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان التقى رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (اليونيتامس) للوقوف على "مسافة واحدة" من جميع الأطراف في الساحة السياسية، بما فيها الجيش.

وذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان التقى رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، حيث أبلغه بأن الإحاطة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان "لم تكن شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد، ولم تستصحب معها المؤشرات الإيجابية التي حدثت على الأرض".

بعد حل البرلمان ونجاة خان من الإقالة.. جيش باكستان ينأى بنفسه العرب والعالم باكستان بعد حل البرلمان ونجاة خان من الإقالة.. جيش باكستان ينأى بنفسه

ونقل البيان عن البرهان القول إن "الهدف واحد وهو الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد".

ونسب البيان لرئيس البعثة الأممية القول إن الإحاطة التي قدمها "مستمدة من المعلومات والتقارير التي يعدها مكتبه بالخرطوم"، حيث أبدى استعداده لمراجعة "أي معلومات غير دقيقة" وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التطورات الميدانية في أوكرانيا.. استعادة السيطرة على كييف التطورات الميدانية في أوكرانيا.. استعادة السيطرة على كييف
اكتشف المزيد