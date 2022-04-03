البرهان يدعو البعثة الأممية في السودان للوقوف على "مسافة واحدة" من الجميع
ذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان التقى رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (اليونيتامس) للوقوف على "مسافة واحدة" من جميع الأطراف في الساحة السياسية، بما فيها الجيش.
وذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان التقى رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، حيث أبلغه بأن الإحاطة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان "لم تكن شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد، ولم تستصحب معها المؤشرات الإيجابية التي حدثت على الأرض".
ونقل البيان عن البرهان القول إن "الهدف واحد وهو الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد".
ونسب البيان لرئيس البعثة الأممية القول إن الإحاطة التي قدمها "مستمدة من المعلومات والتقارير التي يعدها مكتبه بالخرطوم"، حيث أبدى استعداده لمراجعة "أي معلومات غير دقيقة" وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن.
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