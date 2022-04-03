15 مصاباً بانفجار في العاصمة الأفغانية كابل

وقع انفجار وسط العاصمة الأفغانية كابل، الأحد، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل، حسبما أفاد شهود عيان. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم تصدر سلطات حركة طالبان أي تعليق بعد.

وقال شاهد إن الانفجار وقع داخل سوق يعمل فيها الصرافون، لكن السوق كانت مغلقة وقت الانفجار.

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يشار إلى أن ذلك هو الانفجار الأول من نوعه في العاصمة الأفغانية منذ شهور. وعزز حكام حركة طالبان في أفغانستان إجراءات الأمن في معظم أنحاء البلاد منذ وصولهم إلى السلطة في أغسطس.

وتعزز قوات طالبان العشرات من نقاط التفتيش في جميع أنحاء المدينة.

يأتي التهديد الأكبر الذي يواجه طالبان من الجماعة التابعة لتنظيم داعش (ولاية خراسان). وشنت طالبان حملة قمع ضد الجماعة في معقلها بشرق أفغانستان.

وفي بيان أصدرته في وقت متأخر السبت، قالت (ولاية خراسان) إنها استهدفت سيارة تابعة لطالبان في كابل، ما أسفر عن مقتل كل من كان بداخلها. لكن لم يصدر أي تأكيد من قادة طالبان أو مؤشرات على وقوع انفجار السبت.

وزعم بيان تنظيم داعش أيضا وقوع انفجار في ولاية هرات الغربية استهدف الأقلية الشيعية في البلاد.

ولم يكن هناك تأكيد على وقوع أي انفجار في هرات، وغالبا ما يقدم التنظيم ادعاءات مبالغ فيها.