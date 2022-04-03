متظاهرة بالود.. بلدة أوكرانية تستبقل قوات روسية بالكعك المسموم

لجأ سكان بلدة إيزيوم، جنوب شرقي خاركيف، إلى طريقة غريبة لمواجهة الروس. فقد تظاهروا بـ"الود وحسن الضيافة" خلال ملاقاتهم القوات الروسية التي دخلت بلدتهم، وقدموا لهم كعكاً مسموما.

وقالت مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، إن سكان بلدة صغيرة في مدينة خاركيف الأوكرانية المحاصرة قدموا كعكاً وكحولاً مسمومين لعدد من الجنود الروس، الأمر الذي أسفر عن مقتل جنديين، ودخول عدد كبير للمستشفى.

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وحسب صحيفة "ديلي بيست" الأميركية، فقد ذكرت مديرية المخابرات، أمس السبت، في بيان نُشر على موقعها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن سكان البلدة قدموا الكعك للقوات الروسية قبل أن يقتل هذا الكعك، المحشو بالسموم، ما لا يقل عن جنديين من الفرقة الثالثة للبنادق الآلية في روسيا الاتحادية.

ووفقاً للبيان، فإن هناك 28 جندياً روسياً آخرين يتلقون العلاج في العناية المركزة بعد تناول هذا الكعك المسموم.

وذكرت مديرية المخابرات أيضاً أن "مئات الجنود الروس أصيبوا أيضاً بمشكلات صحية خطيرة، ويرقدون حالياً بالمستشفى جراء شرب الكحوليات المسمومة أثناء احتلالهم للمنطقة"، مشيرة إلى أن الجيش الروسي "لا يعتبر هذه الحالات (خسائر قتالية)".

واستهدفت بلدة إيزيوم، التي تقع على طول الخط الأمامي الشرقي قرب الحدود الروسية، بشكل مكثف، منذ اندلاع الحرب قبل نحو ستة أسابيع. فالسيطرة على هذه البلدة سيسمح للروس بالتنسيق الاستراتيجي مع القوات التي تقاتل جنوباً في منطقة دونباس.