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جونسون لزيلينسكي: سنواصل زيادة دعمنا العسكري لأوكرانيا

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British Prime Minister Boris Johnson listens as Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy addresses, by videolink, attendees of the Joint Expeditionary Force meeting, a coalition of 10 states focused on security in northern Europe, at Lancaster House in London, Britain March 15, 2022. (Reuters)
اجتماع افتراضي بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأوكراني - أرشيفية

جونسون لزيلينسكي: سنواصل زيادة دعمنا العسكري لأوكرانيا

الدفاع البريطانية: نجمع أدلة لدعم تحقيق بالجنائية الدولية حول جرائم حرب في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت بأن تواصل بلاده الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، مؤكدا على تغليظ العقوبات بغرض زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا.

سفير روسيا لبريطانيا: أسلحتكم ستصبح هدفاً مشروعاً لقواتنا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا سفير روسيا لبريطانيا: أسلحتكم ستصبح هدفاً مشروعاً لقواتنا

وقال جونسون عبر تويتر إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي، حيث أثنى على شجاعة القوات الأوكرانية في "دحر" الجيش الروسي الذي ينفذ عملية عسكرية في أوكرانيا منذ ما يزيد على شهر.

كما أضاف أنه يدرك رغم ذلك ما وصفها بالتحديات الهائلة التي تواجه الجيش الأوكراني والمعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون.

حليف قوي

وفي وقت سابق اليوم، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بريطانيا بأنها "حليف قوي"، مضيفا أنها تتطلع لمؤتمر المانحين لأوكرانيا.

وأضاف أن حديثه مع جونسون تناول الدعم الدفاعي لبلاده، وتغليظ العقوبات على روسيا، إضافة للضمانات الأمنية بعد نهاية الحرب.

في سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها تشعر بالصدمة مما وصفتها بالفظائع التي تتعرض لها بوتشا ومدن أوكرانية أخرى.

وأضافت الوزيرة البريطانية عبر تويتر "التقارير عن استهداف القوات الروسية للمدنيين الأبرياء مروعة. تعمل بريطانيا مع آخرين لجمع أدلة ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية".

ومنذ انطلاق العملية العسكرية التي أعلنتها موسكو في 24 فبراير الماضي، تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بينها وبين الغرب، ما استتبع استنفارا أمنيا في أوروبا، ودعما لكييف بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية. فقد أرسلت الدول الأوروبية صواريخ وأنظمة دفاعية وأسلحة وآليات، إلا أنها لم ترسل طائرات أو سلاحا "نوعيا" هجوميا.

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