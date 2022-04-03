روسيا: لا توجد مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا.. والمحادثات تستأنف الاثنين
مسؤول أممي في موسكو سعيا لوقف إطلاق نار في أوكرانيا لأغراض إنسانية، بعد سقوط آلاف القتلى بالحرب وتشريد أكثر من 4.1 مليون أوكراني خارج بلادهم
أعلن كبير المفاوضين الروس، الأحد، أنه لا توجد مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير، مشيراً إلى أن المحادثات مع أوكرانيا ستستأنف غدا الاثنين.
وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، عبر تطبيق تليغرام": "مسودة الاتفاق ليست جاهزة لتُقدم إلى اجتماع على المستويات العليا. أكرر مرارا وتكرارا.. موقف روسيا بشأن القرم ودونباس لم يتغير".
ويزور مسؤول في الأمم المتحدة موسكو، الأحد، سعيا للتوصل إلى "وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية"، في وقت أسفرت الحرب حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى وشردت أكثر من 4.1 مليون أوكراني خارج بلادهم.
وكانت روسيا حتى الآن ترفض أي زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة يكون موضوعها الرئيسي أوكرانيا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن نائبه للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "سيزور موسكو الأحد ويتوجه بعدها إلى كييف"، مذكرا بأنه كلفه "السعي لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا".
من جهة أخرى، أكد كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا ديفيد أراخاميا، السبت، أن موسكو وافقت "شفهيا" على المقترحات الأوكرانية الرئيسية باستثناء مسألة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014، مضيفا أن كييف تنتظر تأكيدا خطيا.
غير أن روسيا هددت الجمعة بتشديد موقفها في المفاوضات بعد ضربة على أراضيها اتهمت أوكرانيا بشنها بواسطة مروحيات.
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