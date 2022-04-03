.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زيلينسكي: نرجح توقيع اتفاق مع روسيا يتضمن حياد أوكرانيا

  • الخط
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - رويترز
زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: نرجح توقيع اتفاق مع روسيا يتضمن حياد أوكرانيا

أكد أنه لا يمكن عقد قمة مع الرئيس بوتين إلا بعد "وقف إطلاق النار.. لا يمكنني حتى عقد اجتماع ما داموا يواصلون القصف"

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

رجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة ستُبث في وقت لاحق الأحد في الولايات المتحدة، توقيع اتفاق مع روسيا يتضمن حياد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي لقناة "سي بي إس" الأميركية، بحسب مقتطفات من المقابلة "هذه إبادة جماعية. إلغاء الأمة كاملة والناس".

وأضاف "نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مئة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات".

وتابع "نحن مواطنون في أوكرانيا ولا نريد أن نخضع لسياسة روسيا الاتحادية. هذا سبب تدميرنا وإبادتنا".

تعذيب الأمّة جمعاء

وأضاف "هذا يحصل في أوروبا في القرن الحادي والعشرين"، مدينا "تعذيب الأمّة جمعاء".

واتهمت أوكرانيا في وقت سابق الجيش الروسي بارتكاب "مذبحة متعمدة" بحق المدنيين في مدينة بوتشا شمال غرب كييف، إضافة إلى "فظائع" أخرى في المناطق "المحررة".

التطورات الميدانية في أوكرانيا.. استعادة السيطرة على كييف فيديو العربية روسيا و أوكرانيا التطورات الميدانية في أوكرانيا.. استعادة السيطرة على كييف
الناتو: الانسحاب الروسي من محيط كييف ليس حقيقياً العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الناتو: الانسحاب الروسي من محيط كييف ليس حقيقياً

وبينما قال مسؤولون أوروبيون وأميركيون إنه يجب محاسبة مرتكبي الفظائع، أكد الرئيس الأوكراني أنه "يؤمن بالعدالة"، ولكنه اعتبر أن لا عقوبة كافية لمثل هذه الأعمال.

وأردف "لا أعرف ما هو القانون أو عقوبة السجن التي ستكون مناسبة لهذا. بصفتي أباً لطفلين ورئيسا، أعتقد أنه إذا وضع هؤلاء الأشخاص وراء القضبان، فإن ذلك سيكون قليلا مقابل ما فعلوه".

رغم ذلك، أكد فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أنه "بعد كل هذا، من الصعب أن نتصور أنه لا يزال بإمكاننا إجراء مفاوضات مع روسيا. لكن على المستوى الشخصي: بصفتي رئيسا، فإن من واجبي القيام بذلك".

وشدد على أنه "لا مخرج آخر غير الحوار، إذا كنتم لا تريدون سقوط مئات الآلاف وملايين القتلى".

لكنه أكد أنه لا يمكن عقد قمة مع الرئيس بوتين إلا بعد "وقف إطلاق النار.. لا يمكنني حتى عقد اجتماع ما داموا يواصلون القصف".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تلتقي الجنود الأوكرانيين المسلمين بإفطار جماعي العربية تلتقي الجنود الأوكرانيين المسلمين بإفطار جماعي
اكتشف المزيد